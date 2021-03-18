Администрация Тюмени одобрила новую концепцию набережной с пляжем

Сейчас документ предусматривает строительство набережной протяженностью более двух километров на левом берегу Туры между улицами Профсоюзной и Мельникайте. Общая площадь, где планируются работы по благоустройству, составляет двадцать три гектара. Также отмечается, что на указанном участке будет обустроен песчаный пляж, площадь которого составит девять тысяч квадратных метров. Это будет первый в Тюмени участок набережной с пляжем, предназначенным для отдыха, загорания и активных игр (пляжный волейбол и футбол).