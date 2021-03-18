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Будет пересмотрен мягкий приговор Владимира Васильева за смертельное ДТП на Малышева

18 марта 2021, 16:31
Фото: 1mediainvest.ru
Апелляционная жалоба с просьбой ужесточить приговор виновнику смертельного ДТП на Малышева Владимиру Васильеву поступила в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Документ был подан адвокатом, который представляет интересы вдовы погибшего в аварии пассажира такси. По словам женщины, они требуют для водителя более строго наказания.

Также апелляцию планирует подать сторона погибшего таксиста. Родители мужчины также намерены добиться увеличения срока для виновника аварии, сообщает Е1.

Отмечается, что на данный момент защита осужденного еще не оспорила приговор в апелляционной инстанции, но адвокаты могли выслать документ по почте. На это им предоставляется десять дней. Сам Владимир Васильев в употреблении алкоголя не признался.

Напомним, родственники двух погибших в аварии планировали добиться приговора в 20 лет колонии строгого режима, а также компенсации морального вреда в сумме 14 миллионов рублей.

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