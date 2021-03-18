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Два новых автомобиля скорой помощи закупит городская больница № 4 в Нижнем Тагиле

18 марта 2021, 06:12
Фото: 1mediainvest.ru
Два новых автомобиля скорой медицинской помощи приобретет городская больница № 4 в Нижнем Тагиле. Общая сумма затрат составит 3,6 миллиона рублей. Электронный конкурс объявлен на сайте государственных закупок.

Согласно конкурсной документации, автомобили будут разных размеров. Габариты первого составят не менее 5,6 метра в длину и 2,5 метра в ширину. Высота автомобиля должна быть не менее 2,7 метра. Также больница приобретет второй автомобиль длиной не менее 4,8 метра и шириной не менее двух метров. Высота в кабине должна быть не менее 2,7 метра.

Заявки будут приниматься до 25 марта 2021 года. Поставка автомобилей должна быть осуществлена в течение 60 дней со дня заключения договора с исполнителем. Его определят 25 марта.

Напомним, с 1 февраля 2021 года скорая медицинская помощь Нижнего Тагила была переведена на аутсорсинг. Город получил 33 новых автомобиля скорой помощи.

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