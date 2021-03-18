Два новых автомобиля скорой помощи закупит городская больница № 4 в Нижнем Тагиле

Согласно конкурсной документации, автомобили будут разных размеров. Габариты первого составят не менее 5,6 метра в длину и 2,5 метра в ширину. Высота автомобиля должна быть не менее 2,7 метра. Также больница приобретет второй автомобиль длиной не менее 4,8 метра и шириной не менее двух метров. Высота в кабине должна быть не менее 2,7 метра.