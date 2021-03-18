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Экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов «отругал» президента США в стихах

18 марта 2021, 14:16
Фото: страница Сергея Носова в Instagram
Губернатор Магаданской области, бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов в стихах отчитал президента США Джо Байдена, который назвал президента РФ Владимира Путина убийцей.

Во время празднования «Крымской весны» (семь лет со дня возвращения Крыма в состав РФ — прим.ред.) Джо Байден позволил себе оскорбить Владимира Путина, рассказывает Носов на своей странице в Instagram.

Хотел бы по этому поводу привести строки из стихов крымского поэта Константина Фролова: «Милые заморские соседи, Сытые, вальяжные, как боги, Не будите русского медведя. Пусть он мирно спит в своей берлоге!процитировал Сергей Носов.

Напомним, 17 марта в телеинтервью Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина убийцей. На что Владимир Путин тоже дал ему ответ. Он сказал, «кто обзывается, тот сам так называется».

«Кто как обзывается, тот сам так называется»: Путин ответил Байдену детской шуткой
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#Носов#Президент#Нижний Тагил#Политика
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