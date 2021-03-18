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ЕВРАЗ подал иск к мэрии Нижнего Тагила из-за 3,2 млрд долгов МУП «Тагилэнерго»

18 марта 2021, 14:20
Фото: 1Mediainvest.ru
ЕВРАЗ подал в суд на администрацию Нижнего Тагила. Организация требует привлечь мэрию к субсидиарной ответственности из-за долга обанкротившегося МУП «Тагилэнерго» в размере 3,2 млрд рублей.

Холдинг Абрамовича требует мэрию вернуть средства. В администрации ответили на требования ЕВРАЗа.

Мэрией не было совершено неправомерных действий или бездействия в адрес кредитора, которые принесли бы вред имущественным правам, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе мэрии.

Адвокат Сергей Тимошенко отметил, что для привлечения городской администрации к выплате долга за другую организацию, истцу потребуется доказать причинно-следственную связь между действиями собственника имущества и банкротством фирмы, пишет ЕАН

Организация МУП «Тагилэнерго» была признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области 8 июня 2020 года. Дело рассматривалось с 27 мая 2016 года. В настоящий момент производство по делу о банкротстве всё еще не завершено. Идёт реализация имущества компании, согласно Единому федеральному реестру сведений о банкротстве.

#Суд#Долги#ЕВРАЗ НТМК#Тагилэнерго#Банкротство#Долг#Нижний Тагил#Общество
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