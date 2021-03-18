Годом Мамина-Сибиряка объявил 2022 год в Свердловской области Евгений Кувашев

В соответствии с подписанным указом, правительству Свердловской области нужно создать организационный комитет и разработать план мероприятий года.
Дмитрий Наркисович, безусловно, — выдающийся русский писатель, биография которого неразрывно связана с Уралом: он много путешествовал по региону, изучал его уклад, традиции народов, фольклор, сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.
По ее словам, юбилейный год дает возможность глубже погрузиться в творческое наследие писателя и реализовать знаковые проекты, связанные с его жизнью и произведениями.
Напомним, в связи с пандемией коронавируса, 2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника.