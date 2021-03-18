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Годом Мамина-Сибиряка объявил 2022 год в Свердловской области Евгений Кувашев

18 марта 2021, 07:43
Фото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
2022 год объявил в регионе Годом Мамина-Сибиряка губернатор Свердловской Евгений Куйвашев, сообщается на официальном сайте главы региона.

В соответствии с подписанным указом, правительству Свердловской области нужно создать организационный комитет и разработать план мероприятий года.

Дмитрий Наркисович, безусловно, — выдающийся русский писатель, биография которого неразрывно связана с Уралом: он много путешествовал по региону, изучал его уклад, традиции народов, фольклор, сказала министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

По ее словам, юбилейный год дает возможность глубже погрузиться в творческое наследие писателя и реализовать знаковые проекты, связанные с его жизнью и произведениями.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса, 2021 год в Свердловской области объявлен Годом медицинского работника.

2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника
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#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Дмитрий Мамин-Сибиряк#Год#Общество
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