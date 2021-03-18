График работы НТМК не изменится из-за ремонта моста на Циолковского в Нижнем Тагиле

Напомним, 10 марта сообщалась о планах ввести с 1 апреля график работы НТМК с 7.00 утра, на час раньше чем до этого. Из-за этого в детских садах Нижнего Тагила началось обсуждение возможности внедрения рабочих групп с 6.00 для сотрудников предприятия.