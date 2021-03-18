На угнанной Toyota 4 месяца ездил капитан полиции в Екатеринбурге

Автомобиль является собственностью московской фирмы ООО «НСК ЭНТЭР». Она была угнана у местных арендаторов в сентябре 2020 года. Поисками занимался капитан. В конце сентября он нашел похищенный автомобиль. Однако возвращать его не стал, а убедил заявителей, что самостоятельно передаст ее фирме. После этого полицейский вынес отказ в возбуждении уголовного дела и начал использовать автомобиль.