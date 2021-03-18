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По видеосвязи и через приложение смогут связаться свердловчане со службой спасения

18 марта 2021, 15:26
Фото: 1mediainvest.ru
Нововведения позволят связаться по единому телефону спасения в Свердловской области через мобильные приложения и видеосвязь.

Возможности телефонного номера экстренных служб 112 пополнятся программой распознавания невнятной речи, видео-связью. Дополнительно в 2021 году разработают приложения для смартфонов, через которые можно вызвать помощь. Они будут бесплатны, сообщает Департамент информационной политики.

Нововведения связаны с повышением оперативности реагирования экстренных служб, рассказал министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

Новый подход позволит пользоваться приложением глухонемым. Через видео-связь, на языке жестов, можно будет сообщить о происшествии. В кадровом составе диспетчеров Центра обработки вызовов будет два специалиста-сурдопереводчика: оператор и психолог.

Десять специалистов обучены жестовому языку и после запуска программы, смогут считывать невнятную речь с помощью внедренной технологии. Речь позвонившего переведется в текст и отобразится на экране диспетчера.

Также в планах ввести подобную программу для реагирования на лесные пожары и незаконную вырубку.

#Нововведение#Спасатели#Видео#Программа#Общество
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