Похолодания и метели ожидаются в Свердловской области

В Нижнем Тагиле 18–19 марта ожидается температура воздуха от -1 до -7 градусов. Ветер юго-восточный и восточный с порывами до шести-восьми метров в секунду. Погода будет пасмурная, а вечером 19 марта пройдет небольшой снег.