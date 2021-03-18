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Преподаватель из Нижнего Тагила стала участником конкурса «Учитель года России»

18 марта 2021, 03:36
Фото: Яндекс.Карты
Преподаватель школы № 32 из Нижнего Тагила Ольга Семенова стала участницей конкурса «Учитель года России».

По итогам проведения экспертизы конкурсных материалов первого тура, который прошел в заочном формате, регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России–2021» Ольга Семенова вошла в число участников конкурса.

Всего в финал вышли семь участников из Свердловской области, сообщает Управление образования Нижнего Тагила. Среди них учитель математики и информатики из Ирбита Дмитрий Мильков, учитель английского языка из Полевского Наталья Созонтова, учитель русского языка и литературы из Первоуральска Анна Свинцова, учитель-логопед из Каменска-Уральского Лада Симонова, учитель начальных классов из Артинского ГО Мария Андреева и Учитель биологии из Каменска-Уральского Ирина Лыкова.

Финальные мероприятия запланированы на 19 и 26 марта. 19 марта они пройдут в Екатеринбурге в лицее № 88. Там пройдет первый день финала — уроки и внеурочные мероприятия.

#Учитель#Конкурс#Учитель года#Нижний Тагил#Общество
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