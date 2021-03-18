Прием заявлений в первые классы по новым правилам начнется в Нижнем Тагиле 1 апреля

Напомним, новые правила приема детей в первые классы регулируются приказом Минпросвешения РФ № 458 от 11 сентября 2020 года. В нем также отмечается, что заявки о приеме детей, не имеющих первоочередного права зачисления, будут приниматься с 6 июля.