Строительство подъезда к мосту через Тагильский пруд обойдется в 354 миллиона рублей

Работы должны быть выполнены до 1 июня 2021 года. В случае выявления в пределах гарантийного срока недостатков работы субподрядчик возмещает подрядчику убытки, вызванные обнаружившимися в пределах гарантийного срока недостатками. Также подрядчик должен предоставить гарантию на дорожное покрытие, искусственные сооружения и благоустройство сроком на 5-8 лет. Заявки принимаются до 25 марта 2021 года.