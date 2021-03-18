За взятку в 430 тысяч рублей задержаны два лейтенанта в Екатеринбурге

Напомним, 15 марта подозреваемого в получении взятки полицейского ППС отправили в СИЗО в Екатеринбурге. Он и двое его коллег стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. В начале февраля трое сотрудников ППС задержали молодого человека, который искал «закладку». Они предложили ему заплатить в обмен на свободу. Мужчина согласился, а затем обратился в отдел собственной безопасности.