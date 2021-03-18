TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Закричишь — убью»: неизвестный попытался изнасиловать тагильчанку в лифте на ГГМ

18 марта 2021, 08:43
Фото: 1Mediainvest.ru
Неизвестный пригрозил убийством и попытался изнасиловать в лифте на ГГМ в Нижнем Тагиле. Женщина написала заявление в полицию.

Происшествие случилось 16 марта в доме, расположенном недалеко от остановки «Школа» на Октябрьском проспекте в Нижнем Тагиле.

Мужчина сел со мной в лифт и сказал: «Если закричишь — убью». Затем он попытался изнасиловать меня, но мне удалось отбиться, сообщила подписчица группы «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Тагильчанка описала приметы нападавшего: рост около 160-165 сантиметров, был одет в шапку и куртку черного цвета, возраст около 35 лет. Женщина предположила, что злоумышленник был под действием наркотических средства.

17 марта девушка обратилась в отдел полиции № 20 на улице Дружинина. По заявлению местной жительницы правоохранители организовали проверку, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Розыском подозреваемого будет заниматься полиция. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и проводится проверка по заявлению, рассказали в МВД.

Материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия решения, добавили в пресс-службе.

Напомним, 7 марта сообщалось об изнасиловании 14-летним подростком 12-летней девочки в школьном туалете в Нижнем Тагиле. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее подросток уже имел судимость за грабеж.

За изнасилование 12-летней девочки 14-летнему тагильчанину грозит до 20 лет колонии
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Екатеринбурге посреди дня мужчина изнасиловал девушку в подъездеВ изнасиловании ребенка обвиняется 83-летний тренер из ЕкатеринбургаЕкатеринбурженка обжаловала оправдание обвиняемого в изнасиловании 7-летней девочки
#Лифт#Ггм#Изнасилование#Полиция#Заявление#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14