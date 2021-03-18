Землетрясение произошло в Свердловской области

Зафиксированная 16 марта в 16.40 часов, амплитуда колебания почвы составила 2,9 балла. Данные показатели не представляют угрозы людям и домам. Данную силу землетрясения фиксируют только приборы учета. Только люди с особой чувствительностью могут ощутить толчки такого рода, прокомментировали в екатеринбургском Институте геофизики УрО РАН.