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Землетрясение произошло в Свердловской области

18 марта 2021, 06:27
Фото: pixabay.com
Землетрясение зафиксировано сейсмологами в районе Каменска-Уральского.

На сайте Международной системы мониторинга опубликованы данные о землетрясении в районе города Каменска-Уральского, сообщает ЕАН.

Зафиксированная 16 марта в 16.40 часов, амплитуда колебания почвы составила 2,9 балла. Данные показатели не представляют угрозы людям и домам. Данную силу землетрясения фиксируют только приборы учета. Только люди с особой чувствительностью могут ощутить толчки такого рода, прокомментировали в екатеринбургском Институте геофизики УрО РАН.

Это уже второе по счету событие на Урале за последнюю неделю. 9 марта уже наблюдались сейсмические толчки в Караидельском районе Башкирии в Уральских горах.

#Урал#Землетрясение#Каменск-Уральский#Общество
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