«Абсолютно бесполезно»: тагильский «Водоканал» онлайн сообщает УК о выполнении заявок

Администрации районов попросили управляющие компании Нижнего Тагила обеспечить содействие по подключению к системе чата, где будут приниматься заявки по вопросам канализирования.
Для жителей это бесполезно. Данная система обрабатывает заявки от управляющих компаний в адрес «Водоканала». Раньше мы такие заявления по почте передавали, рассказали TagilCity.ru в УК «Красный Камень».
В чате принимаются заявки и отмечается статус выполнения — сделана или нет. Система функционирует уже три недели, уточнили в УК.
Решение направлено на взаимодействие УК и ресурсоснабжающей компании. Она создана, чтобы исполнитель мог быстрее реагировать. Администрация города, в данном случае, выступает в качестве информатора управляющих компаний о подключении к данному решению, рассказали редакции в пресс-службе мэрии.
В телефонограмме также указан номер сотрудника, который занимается подключением к системе управляющих компаний. На момент публикации по данному номеру на неоднократные звонки редакции не отвечали.
В другой управляющей организации, попросившей не раскрывать название, редакции рассказали, что не видят смысле в введении такой схемы действий.
Абсолютно бесполезная система. В программе отображается статус заявки и всё. Стоило ли на это тратить время и средства, когда у «Водоканала» и так проблем хватает? сообщил сотрудник УК.
Напомним, 21 января 2021 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание, на котором директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран заявил, что возрастает количество заявок о коммунальных авариях. По его словам, помимо выездов на заявки специалисты проводят профилактические работы на сетях. Кроме того, директор отметил, что жильцы часто используют канализационную сеть с нарушениями, это приводит к блокированию сточных вод, а затем к затоплению коллекторов и подвалов жилых домов.