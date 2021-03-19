«Абсолютно бесполезно»: тагильский «Водоканал» онлайн сообщает УК о выполнении заявок

Напомним, 21 января 2021 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание, на котором директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран заявил, что возрастает количество заявок о коммунальных авариях. По его словам, помимо выездов на заявки специалисты проводят профилактические работы на сетях. Кроме того, директор отметил, что жильцы часто используют канализационную сеть с нарушениями, это приводит к блокированию сточных вод, а затем к затоплению коллекторов и подвалов жилых домов.