Более полутысячи человек прописали собственники в шести домах в Екатеринбурге

Рекордсменами по количеству прописанных оказались дома по улице Танкистов, где зарегистрировано 187 человека и на Торфорезов — 144 человека. За жителями домов числится задолженность более одного миллиона рублей за вывоз ТКО, так как оплата за данный вид услуг взимается исходя из прописанных человек в доме, сообщает пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза».