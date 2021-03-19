Брачный аферист выманил более полумиллиона у двух свердловчанок

В 2019 году в Красноуфимске местная жительница, 1988 года рождения, обратилась с заявлением в полицию о мошенничестве ее возлюбленного. Познакомившись в социальных сетях он вошел к ней в доверие. За месяц общения он убедил ее взять кредиты на общую сумму 140 тысяч рублей. Из них 50 тысяч ушло на покупку сотового телефона для ухажера, остальные деньги должны были пойти на ремонт несуществующего автомобиля. Обещание платить вовремя кредит мужчина не сдержал и в последующем прекратил общение с женщиной, сообщает подразделение ОВД Красноуфимска.