Главу муниципалитета в ХМАО Бориса Саломатина подозревают в коррупции

Саломатин прославился также своей жесткостью. В мае 2018 года его имя было связано с самоубийством главы Излучинска Алексея Кудрика. Издание Ura.ru со ссылкой на собственные источники сообщало тогда, что именно Саломатин довел чиновника до самоубийства. По сведениям издания, у Кудрика была обнаружена предсмертная записка, где он обвинял в своей смерти Саломатина и описывал его коррупционную деятельность. В СМИ сообщалось, что накануне смерти Саломатин имел с Кудриком «трудный разговор».