Из-за гололеда, метелей и перепада температур увеличится риск ДТП в Нижнем Тагиле

С 19 по 21 марта в Свердловской области синоптики прогнозируют дневные температуры воздуха до +5 градусов. При этом по ночам будет до -10 градусов. Также ожидаются ветра с порывами до 14 метров в секунду и сильные снегопады.
В связи с этим возникнет гололед на проезжей части и тротуарах, что может повлечь за собой увеличение количества ДТП.
ГИБДД просит тагильчан отложить поездки на личном автотранспорте на дальние расстояния. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и соблюдать дистанцию между автомобилями.
Пешеходам нужно быть осторожней при переходе проезжей части и переходить ее только на пешеходном переходе. При этом необходимо посмотреть по сторонам и дождаться, когда транспортные средства остановятся полностью. В темное время суток и при снегопаде рекомендуется использовать в одежде светоотражающие элементы.