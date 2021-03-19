Из-за гололеда, метелей и перепада температур увеличится риск ДТП в Нижнем Тагиле

Пешеходам нужно быть осторожней при переходе проезжей части и переходить ее только на пешеходном переходе. При этом необходимо посмотреть по сторонам и дождаться, когда транспортные средства остановятся полностью. В темное время суток и при снегопаде рекомендуется использовать в одежде​ светоотражающие элементы.