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Обеспечением пункта полиции в парке Народный в Нижнем Тагиле займется мэрия

19 марта 2021, 12:41
Фото: Пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
Полицейский пункт в парке Народный в Нижнем Тагиле принят на баланс администрацией. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

Установленные в зоне парка объекты передаются на баланс в Управлением городским хозяйством. Там займутся его обслуживанием и содержанием, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Модульный пункт охраны предназначен для сотрудников патрульно-постовой службы. Его открыли 20 февраля 2021 года. В нем будут проводиться административные процедуры, в том числе с гражданами.

Пункт был подключен к линии электроснабжения. Для обогрева в зимнее время в нем установлен обогреватель. Кроме того, в помещении имеется стол и стул, для составления материалов и проведения бесед с тагильчанами.

Пункт полиции появился в нижнетагильском парке «Народный»
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