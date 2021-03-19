Обеспечением пункта полиции в парке Народный в Нижнем Тагиле займется мэрия

Установленные в зоне парка объекты передаются на баланс в Управлением городским хозяйством. Там займутся его обслуживанием и содержанием, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Модульный пункт охраны предназначен для сотрудников патрульно-постовой службы. Его открыли 20 февраля 2021 года. В нем будут проводиться административные процедуры, в том числе с гражданами.
Пункт был подключен к линии электроснабжения. Для обогрева в зимнее время в нем установлен обогреватель. Кроме того, в помещении имеется стол и стул, для составления материалов и проведения бесед с тагильчанами.