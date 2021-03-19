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Полиция нагрянула с проверкой в администрацию Новоуральска

19 марта 2021, 08:26
Фото: Яндекс.Карты
Спецоперацию по выемке финансовых документов администрации Новоуральска провела полиция.

При этом были изъяты кадровые и финансово-отчетные документы, которые касаются мэра Владимира Цветова. С просьбой проверить целесообразность бюджетных расходов на командировки и больничные мэра с 1 апреля 2019 года по 1 февраля 2021 года обратился следователь МВД в отставке Михаил Китов.

Он написал в полицию, а также думу и контрольно-счетную комиссию Новоуральска, сообщил Ура.ру депутат гордумы Дмитрий Никаноров.

По словам самого Китова, он действительно написал заявление от Новоуральского антикоррупционного комитета, который возглавляет. Он отметил, что те, кто знаком с отчетностью мэра за больничные и командировки, утверждают, что документы сомнительные.

При этом на работе Цветова не найдешь. Не исключаю, что имеют место финансовые нарушения, рассказал Михаил Китов.

Напомним, в начале марта в офисе сотового оператора «Мотив» в Екатеринбурге прошли обыски. Причиной этого стало возбуждение уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в отношении генерального директора компании Алексея Артемасова.

В офисе «Мотива» в Екатеринбурге прошли обыски по делу о неуплате налогов
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#Свердловская область#Полиция#Новоуральск#Документы#Мэр#Экономика
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