Полиция нагрянула с проверкой в администрацию Новоуральска

При этом были изъяты кадровые и финансово-отчетные документы, которые касаются мэра Владимира Цветова. С просьбой проверить целесообразность бюджетных расходов на командировки и больничные мэра с 1 апреля 2019 года по 1 февраля 2021 года обратился следователь МВД в отставке Михаил Китов.
Он написал в полицию, а также думу и контрольно-счетную комиссию Новоуральска, сообщил Ура.ру депутат гордумы Дмитрий Никаноров.
По словам самого Китова, он действительно написал заявление от Новоуральского антикоррупционного комитета, который возглавляет. Он отметил, что те, кто знаком с отчетностью мэра за больничные и командировки, утверждают, что документы сомнительные.
При этом на работе Цветова не найдешь. Не исключаю, что имеют место финансовые нарушения, рассказал Михаил Китов.
Напомним, в начале марта в офисе сотового оператора «Мотив» в Екатеринбурге прошли обыски. Причиной этого стало возбуждение уголовного дела за уклонение от уплаты налогов в отношении генерального директора компании Алексея Артемасова.