Сотрудница «Альфа-Банка» обвиняется в продаже клиентской базы Екатеринбурге

Директор, который пытался выкупить базу данных, также будет наказан по ч. 3 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». После задержания открылась информация, что в октябре 2020 года гражданином совершено подобное правонарушение. За 10 тысяч рублей им была приобретена база сведений о кредитных счетах, сведениях клиентов у ПАО «АК БАРС». Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.