Спикер парламента Карелии Шандалович: самозанятые получат господдержку

Как сообщает karelinform.ru, Элиссан Шандалович, спикер парламента, считает: это свидетельствует о том, что жители республики хотят быть полноценными участниками рынка труда. По его словам, стало понятно, что закон действует успешно, и самозанятым должна быть оказана господдержка, как и малому и среднему бизнес-сегменту. Такое решение Шандалович считает актуальным и абсолютно справедливым. Он подчеркнул, что самозанятость вносит вклад в экономику Карелии, предоставляет людям работу, и задача государства заключается в максимальной поддержке данного направления.