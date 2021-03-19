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Posted 19 марта 2021,, 12:57

Published 19 марта 2021,, 12:57

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Спикер парламента Карелии Шандалович: самозанятые получат господдержку

19 марта 2021, 12:57
Законодательное собрание Карелии рассмотрело законопроект, в соответствии с которым самозанятому населению будет оказана господдержка, как и представителям малого и среднего предпринимательства.

Речь идет о финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержке. В данный момент в республике в соответствующем статусе находится порядка 4 тысяч человек, что почти в 4 раза больше, чем полгода назад.

Как сообщает karelinform.ru, Элиссан Шандалович, спикер парламента, считает: это свидетельствует о том, что жители республики хотят быть полноценными участниками рынка труда. По его словам, стало понятно, что закон действует успешно, и самозанятым должна быть оказана господдержка, как и малому и среднему бизнес-сегменту. Такое решение Шандалович считает актуальным и абсолютно справедливым. Он подчеркнул, что самозанятость вносит вклад в экономику Карелии, предоставляет людям работу, и задача государства заключается в максимальной поддержке данного направления.

Законопроект о поддержке граждан со статусом самозанятых приняли в первом чтении.

#Общество
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