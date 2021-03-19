Тагильчане оценили работу мусоросортировочного завода в Тюмени

В Тюмени гостям о работе предприятия, об опыте обращения с отходами рассказали специалисты регионального оператора по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение». Предполагалось, что посетители должны сами увидеть работу предприятия и понять, по какой причине сортировочные заводы — базовая ступень для развития перерабатывающей отрасли.