Тагильчане оценили работу мусоросортировочного завода в Тюмени

Среди посетителей завода: местные общественники и активисты, члены нижнетагильской городской группы по реализации нацпроекта «Экология», представители органов власти и ТОСов и специалисты «Облкоммунэнерго». Последние будут заниматься возведением в Нижнем Тагиле мусоросортировочного завода.
В Тюмени гостям о работе предприятия, об опыте обращения с отходами рассказали специалисты регионального оператора по обращению с ТКО «Тюменское экологическое объединение». Предполагалось, что посетители должны сами увидеть работу предприятия и понять, по какой причине сортировочные заводы — базовая ступень для развития перерабатывающей отрасли.
Множество мифов существует о том, как организована работа с коммунальными отходами на мусоросортировочных заводах, отметила первый заместитель руководителя ООО «ТЭО» Светлана Петренко.
По словам вице-президента Союза Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила, члена Общественной палаты Олега Полевщикова, 47% от поступающего мусора направляются на переработку. Это главный эффект от данного комплекса.
Сегодня мы получили ответы на все наши вопросы и убедились, что такие комплексы необходимы в нашей области, в том числе в Нижнем Тагиле,рассказал Олег Полевщиков.
Напомним, 11 марта стало известно, что администрация Горноуральского горнозаводского округа должна заплатить 18 миллионов рублей за устранение свалок на своей территории. Иск подал региональный оператор «Рифей».