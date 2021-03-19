TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Три года тюрьмы грозит избившим ломиком водителя трамвая хулиганам в Екатеринбурге

19 марта 2021, 03:51
Фото: 1mediainvest.ru
Уголовное дело возбуждено на хулиганов, избивших водителя трамвая ломиком в Екатеринбурге. Им грозит до трех лет лишения свободы.

16 марта трое екатеринбуржцев избили водителя трамвая № 21 на конечной ВИЗа.

Молодые люди не отрицают свою вину. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде, рассказали Е1 в полиции.

Двоим из них по 22 года, третьему — 16 лет. Уголовное дело в отношении них заведено за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ). Им грозит до трех лет лишения свободы.

Пострадавший 47-летний водитель был госпитализирован в больницу. Врачи диагностировали у него перелом ребер и носа, также мужчине пробили ломиком голову. Коллеги решили собрать деньги на его лечение.

Напомним, вагоновожатого избили после замечания, которое он сделал молодым людям, пнувшим вагон. Затем злоумышленники сбежали. Вскоре их задержал наряд Росгвардии во дворе на улице Заводской, от хулиганов пахло алкоголем.

Хулиганы избили водителя трамвая в Екатеринбурге из-за сделанного замечания
Узнать подробнее

Материалы по теме
Восемь швов: в Екатеринбурге хулиганы избили парня в торговом центреВ Сысерти хулиганы избили оператора камеры дорожной фотофиксации и попали под суд
#Избиение#Трамвай#Екатеринбург#Уголовное дело#Хулиганство#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14