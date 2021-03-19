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Возобновляются прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Стамбул

19 марта 2021, 07:30
Фото: pixabay.com
Авиакомипания Turkish Airlines вновь запускает прямые рейсы в Стамбул из Екатеринбурга.

Первые полеты в Стамбул начнут осуществляться уже с 29 апреля, сообщают в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Более одного года прошло с того момента, когда авиа-компания прекратила полеты. Причина отказа от сообщения с Екатеринбургом в 2020 году - пандемия коронавируса.

Возобновляемые полеты запланированы на Airbus A319 трижды в неделю, в понедельник, четверг и субботу в 8:55 по местному времени. Время в пути составит менее пяти часов.

Напомним, с 7 марта из Екатеринбурга открылись прямые рейсы в город Ларнаку на Кипре.

С марта открываются прямые рейсы из Екатеринбурга на Кипр
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#Вылет#Аэропорт «Кольцово»#Турция#Кольцово#Стамбул#Новости УрФО#Общество
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