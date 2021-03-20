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Екатеринбуржец получил штраф за видео с критикой ФСБ

20 марта 2021, 11:14
Фото: 1mediainvest.ru
Суд Екатеринбурга на 60 тысяч рублей оштрафовал местного жителя за видеоролик с критикой ФСБ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Верх-Исетского районного суда.

Материалы дела гласят, что в январе 2021 года мужчина начал распространять в интернете ролик, в котором демонстрируется «явное неуважение к органам государственной (судебной) власти Российской Федерации в лице начальника Управления ФСБ России по Свердловской области и сотрудников ФСБ России». Также на записи он бросает бумажный пакет с едой к дверям центрального входа УФСБ по Свердловской области.

В результате екатеринбуржец был признан виновным по статье 20.1 КоАП РФ (Неуважение к власти). Мужчина сознался в содеянном и раскаялся.

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#Штраф#Суд#Екатеринбург#ФСБ#Новости УрФО#Общество
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