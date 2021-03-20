Отдельный регистр умерших от коронавируса будет введен в Свердловской области

Отмечается, что новый «Регистр лиц, умерших от COVID-19» будет включен в областную информационную систему «Танатос». Заносить информацию должна та больница, в которой человек скончался, либо учреждение, выдавшее последнее медицинское свидетельство о смерти. Предыдущие данные об погибших будут переправлены в новый регистр.
Из приказала областного Минздрава следует, что в реестр попадут те умершие, которые имеют в графе «причина смерти» два диагноза:
Также отмечается, что диагноз, указанный в свидетельстве о смерти, должен быть окончательным. Имеется в виду, что нужно проводить вскрытие и получать результаты всех сделанных во время него исследований.
В реестре будет храниться информация о том, когда именно умерший от короновируса впервые обратился за медпомощью и куда он пришел — в стационар, скорую медицинскую помощь или поликлинику. Также будет указываться диагноз, поставленный в первые дни болезни. Будут фиксироваться сведения о том, сколько дней пациент находился в реанимации, сколько дней — на ИВЛ, все сопутствующие заболевания и на какой день человек скончался.
Здесь же мы видим попытку переложить ответственность за «ковидную смертность» на больницы, каждая из которых не заинтересована становиться хуже других по этому показателю,рассказал Е1 врач одной из «красных» зон больниц Екатеринбурга.
Напомним, 12 марта стало известно, что главврачи свердловских больниц должны определять «антиген SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки» у пациентов, которые нуждаются в оказании медицинской помощи перед госпитализацией.