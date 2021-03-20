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Отдельный регистр умерших от коронавируса будет введен в Свердловской области

20 марта 2021, 12:04
Фото: 1mediainvest.ru
Специальная форма, по которой медучреждения должны будут отчитываться об умерших от коронавируса, утверждена Минздравом Свердловской области.

Отмечается, что новый «Регистр лиц, умерших от COVID-19» будет включен в областную информационную систему «Танатос». Заносить информацию должна та больница, в которой человек скончался, либо учреждение, выдавшее последнее медицинское свидетельство о смерти. Предыдущие данные об погибших будут переправлены в новый регистр.

Из приказала областного Минздрава следует, что в реестр попадут те умершие, которые имеют в графе «причина смерти» два диагноза:

  • U07.1 — коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован;
  • U07.2 — коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус не идентифицирован (COVID-19 диагностируется клинически или эпидемиологически, но лабораторные исследования неубедительны или недоступны) или если эти два диагноза или диагноз «носительство возбудителя коронавирусной инфекции» (Z22.8) будут указаны как сопутствующие заболевания.

Также отмечается, что диагноз, указанный в свидетельстве о смерти, должен быть окончательным. Имеется в виду, что нужно проводить вскрытие и получать результаты всех сделанных во время него исследований.

В реестре будет храниться информация о том, когда именно умерший от короновируса впервые обратился за медпомощью и куда он пришел — в стационар, скорую медицинскую помощь или поликлинику. Также будет указываться диагноз, поставленный в первые дни болезни. Будут фиксироваться сведения о том, сколько дней пациент находился в реанимации, сколько дней — на ИВЛ, все сопутствующие заболевания и на какой день человек скончался.

Здесь же мы видим попытку переложить ответственность за «ковидную смертность» на больницы, каждая из которых не заинтересована становиться хуже других по этому показателю,рассказал Е1 врач одной из «красных» зон больниц Екатеринбурга.

Напомним, 12 марта стало известно, что главврачи свердловских больниц должны определять «антиген SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки» у пациентов, которые нуждаются в оказании медицинской помощи перед госпитализацией.

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#Регистрация#Свердловская область#Коронавирус#Минздрав#Здоровье
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