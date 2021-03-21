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Избивали ногами: уралец рассказал о пытках в полицейском участке ради явки с повинной

21 марта 2021, 14:22
Фото: 1mediainvest.ru
Уголовное дело по факту избиения в полицейском участке 50-летнего слесаря из Ревды возбудил следственный комитет. На сегодняшний день обвинение в превышение должностных полномочий было предъявлено одному сотруднику полиции — 26-летнему лейтенанту.

Инцидент произошел в октябре 2019 года. В то время сотрудники правоохранительных органов занимались тем, что расследовали кражу запчастей для тепловоза. Был нанесен ущерб почти на 400 тысяч рублей, рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

Предполагается, что, не раскрыв преступление, полицейские решили добиться явки с повинной от слесаря «НЛМК-Урал». О случившемся мужчина рассказал 3 апреля 2020 года.

Слесарь пояснил, что сотрудники уголовного розыска применили наручники, несколько раз ударили его ногами по внутренней части ног, при этом требуя написать явку с повинной,отметил источник.

В общей сложности над свердловчанином издевались пять часов. У него была зафиксирована тупая травма живота. В отделе полиции Ревды началась служебная проверка.

Напомним, в Нижнем Тагиле бывший заключенный исправительной колонии № 12 обвинил сотрудников ИК в превышении должностных полномочий.

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#Избиение#Ревда#Полиция#Пытки#Происшествия
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