Избивали ногами: уралец рассказал о пытках в полицейском участке ради явки с повинной

Инцидент произошел в октябре 2019 года. В то время сотрудники правоохранительных органов занимались тем, что расследовали кражу запчастей для тепловоза. Был нанесен ущерб почти на 400 тысяч рублей, рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.