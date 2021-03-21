TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Многодетная семья из Екатеринбурга едва не сгорела в машине из-за поломки двигателя

21 марта 2021, 07:48
Фото: pixabay.com
Житель Екатеринбурга подал в суд на дилера Mercedes. Уралец считает, что из-за ошибки во время технического обслуживания его автомобиль мог загореться. На ремонт требуется один миллион рублей.

Происшествие случилось 1 августа 2020 года. Семья с тремя детьми двигалась по свердловской трассе, когда у автомобиля внезапно вышел из строя двигатель. Мужчина отметил, что остановившись увидел следы горения масла на выхлопной трубе. Из-за опасения возгорания автомобиля он отправил родных на попутках и вызвал эвакуатор.

Транспортное средство 2012 года выпуска свердловчанин приобрел в 2019 году. Все ТО он проходил у официального дилера. Для выявления причины он обратился к независимому эксперту, который установил, что причиной поломки стала неверная установка патрубка воздуховода. Из-за этого лопнуло уплотнительное кольцо, которое попало в компрессор и вывело его из строя. В следствие этого произошла утечка масла.

Фото: e1.ru

В автосалоне не согласились с выводами эксперта и отметили, что по проведенной экспертизе салона, причиной серьезной поломки стала невнимательность водителя. По словам директора, мужчина не обратил внимание на Check двигателя и ехал с потерей масла. Несмотря на это, дилер предложил принять автомобиль в Trade-In, либо оплатить половину стоимости ремонта — 500 тысяч рублей.

Владелец считает, что экспертиза автосалона проведена с нарушениями. Дилер предоставил эксперту детали от другого автомобиля. По этом вопросу он написал заявление в полицию. В салоне данную информацию опровергли и заявили, что имеют доказательство обратного на фотографиях.

Эксперт, назначенный судом, считает что виноваты обе стороны. Он отмечает как некачественные работы дилера, так и невнимательность владельца автомобиля.

Решение по делу будет принимать суд.

#Суд#Мерседес#Многодетная семья#Екатеринбург#Дилер#Семья#Поломка#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14