Многодетная семья из Екатеринбурга едва не сгорела в машине из-за поломки двигателя

Транспортное средство 2012 года выпуска свердловчанин приобрел в 2019 году. Все ТО он проходил у официального дилера. Для выявления причины он обратился к независимому эксперту, который установил, что причиной поломки стала неверная установка патрубка воздуховода. Из-за этого лопнуло уплотнительное кольцо, которое попало в компрессор и вывело его из строя. В следствие этого произошла утечка масла.