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Четыре уникальных изумруда найдены на уральском месторождении

22 марта 2021, 09:55
Фото: пресс-служба "РТ-Капитал"
Впервые за последние несколько лет на Мариинском прииске в Свердловской области были найдены четыре коллекционных сростка изумрудов. Их общая масса составляет более шести килограммов.

Камни планируется продать на аукционе, сообщили в пресс-службе «РТ-Капитал», которой принадлежит прииск.

Самородки были обнаружены шахтерами в новом блоке Малышевского месторождения с разницей в несколько дней. Оно было запущено в работу в январе 2021 года. Камни были вручную подняты с глубины в 260 метров. Самый большой самородок имеет вес около двух килограммов, а самый маленький — более 1,3 килограмма.

По словам генерального директора ООО «РТ-Капитал» Кирилла Федорова, сростки являются редким явлением и нахождение двух пар — это «большая удача». Ценность образцов заключается в сохранности природного вида камня, который был создан в недрах земли.

Учитывая, что эксперты Мариинского прииска относят эти сростки к коллекционному материалу, мы планируем, что им заинтересуются геологические музеи и частные коллекционеры, и он в ближайшее время пополнят их экспозиции», отметил генеральный директор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Федоров.

Напомним, мариинский прииск — является одним из трех месторождений изумрудов в мире и единственным в России.

#Урал#Поиск#Мариинский прииск#Драгоценности#Экономика
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