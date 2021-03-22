Четыре уникальных изумруда найдены на уральском месторождении

Самородки были обнаружены шахтерами в новом блоке Малышевского месторождения с разницей в несколько дней. Оно было запущено в работу в январе 2021 года. Камни были вручную подняты с глубины в 260 метров. Самый большой самородок имеет вес около двух килограммов, а самый маленький — более 1,3 килограмма.