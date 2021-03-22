TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Общежитие за 167 млн будет построено в доме ребенка при ИК-6 в Нижнем Тагиле

22 марта 2021, 10:13
Фото: 1mediainvest.ru
Общежитие за 167, 8 миллиона рублей построят при женской исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле.

Аукцион по поиску подрядчика начался 22 марта, заявки принимаются до 30 марта. Заказчиком выступает ГУФСИН по Свердловской области. Начальная цена контракта составляет 167,8 миллиона рублей.

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по строительству общежития дома ребенка в ИК-6, расположенной в Нижнем Тагиле.

Согласно документации, с даты заключения контракта до 30 апреля необходимо провести геодезические работы и организовать стройплощадку, на которой нужно установить временные здания и сооружения, обеспечить строительство электроэнергией, связью и водой.

Основной период строительства общежития дома ребенка и КПП рассчитан до 15 июля 2022 года. Работы по прокладке наружных сетей необходимо завершить до 31 июля 2022 года, благоустройство — до 30 сентября 2022 года.

Гарантийный срок на объект строительства и входящих в него инженерных систем устанавливается в течение пяти лет с даты подписания разрешения в эксплуатацию.

Напомним, мусортировочный завод и полигон ТБО в Нижнем Тагиле за 2,8 миллиарда рублей построит АО «Интертехэлектро». Ввод в эксплуатацию комплекса намечен на четвертый квартал 2022 года.

Мусоросортировочный завод в Нижнем Тагиле за 2,8 млрд построит АО «Интертехэлектро»
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пожарная сигнализация за 5,2 млн появится в общежитии техникума в Нижнем ТагилеОбщежитие с жильцами в поселке под Нижним Тагилом снова выставлено на продажу
#Общежитие#Спарк#Исправительная колония#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14