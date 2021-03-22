Общежитие за 167 млн будет построено в доме ребенка при ИК-6 в Нижнем Тагиле

Аукцион по поиску подрядчика начался 22 марта, заявки принимаются до 30 марта. Заказчиком выступает ГУФСИН по Свердловской области. Начальная цена контракта составляет 167,8 миллиона рублей.
Подрядчику необходимо будет выполнить работы по строительству общежития дома ребенка в ИК-6, расположенной в Нижнем Тагиле.
Согласно документации, с даты заключения контракта до 30 апреля необходимо провести геодезические работы и организовать стройплощадку, на которой нужно установить временные здания и сооружения, обеспечить строительство электроэнергией, связью и водой.
Основной период строительства общежития дома ребенка и КПП рассчитан до 15 июля 2022 года. Работы по прокладке наружных сетей необходимо завершить до 31 июля 2022 года, благоустройство — до 30 сентября 2022 года.
Гарантийный срок на объект строительства и входящих в него инженерных систем устанавливается в течение пяти лет с даты подписания разрешения в эксплуатацию.
Напомним, мусортировочный завод и полигон ТБО в Нижнем Тагиле за 2,8 миллиарда рублей построит АО «Интертехэлектро». Ввод в эксплуатацию комплекса намечен на четвертый квартал 2022 года.