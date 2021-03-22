Площадками для «Диктанта Победы» станут малые города России

«Средний Урал участвует в тесте по истории Великой Отечественной войны уже третий год подряд. В этом году число участников увеличится благодаря сотрудничеству с учреждениями культуры, что сделает „Диктант Победы“ более доступным для граждан. В прошлом году мы столкнулись с определенными вызовами в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и вынуждены были ввести ряд ограничений для участия. При этом число желающих написать диктант было очень велико. Это говорит о том, что нашим соотечественникам нужны подобные акции. И в этом году мы сделаем всё, чтобы каждый желающий, независимо от возраста или места жительства, смог стать частью большой истории под названием „Победа“. Ожидается, что в 2021 году по Свердловской области развернется более 600 площадок проведения диктанта — в каждом населенном пункте, где проживает более 2000 человек», — рассказал координатор партпроекта «Диктант Победы» в Свердловской области Сергей Никонов.