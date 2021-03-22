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Пристав из Екатеринбурга притворилась пассажиркой такси для поимки алиментщика

22 марта 2021, 10:43
Фото: pixabay.com
Чтобы привлечь мужчину из Екатеринбурга к ответственности, пристав притворилась пассажиркой такси.

Долг по алиментам 39-летнего екатеринбуржца составил до трех миллионов рублей. Мужчина не оказывал материальной помощи десятилетней и пятилетней дочерям и не принимал участие в их воспитании. В связи с этим два раза привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей, рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.

Мужчина привлекался к аресту на десять суток и был предупрежден об уголовной ответственности за неуплату алиментов, сообщает УФССП по Свердловской области.

Однако мужчина стал скрываться от выплат, которые требуют бывшие жены и проигнорировал предупреждения судебных приставов.

Далее стало известно, что должник неофициально трудоустроен в службе такси. Тогда сотрудница службы приставов заказала поездку, представившись пассажиркой. Когда мужчина подъехал к обусловленному месту, там его уже ждали судебные приставы, которые доставили его в отделение. Екатеринбуржца привлекут к ответственности и вынесут наказание в виде года исправительных работ, либо лишение свободы на срок, который установит суд.

Напомним, в отношении 1160 жителей Свердловской области возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты алиментов.

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