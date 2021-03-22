Пристав из Екатеринбурга притворилась пассажиркой такси для поимки алиментщика

Долг по алиментам 39-летнего екатеринбуржца составил до трех миллионов рублей. Мужчина не оказывал материальной помощи десятилетней и пятилетней дочерям и не принимал участие в их воспитании. В связи с этим два раза привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей, рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области.