Пустить в страну рабочих из Узбекистана и Таджикистана попросили уральские строители

Также в письме отражен еще один нюанс. Существующий алгоритм позволяет привлекать на работу даже граждан из закрытых стран. В объединении отметили, что он подходит только для крупных участников рынка. То есть, это могут быть компании со штатом более 250 человек и доходом от двух миллиардов рублей.