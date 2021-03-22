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Пустить в страну рабочих из Узбекистана и Таджикистана попросили уральские строители

22 марта 2021, 10:32
Фото: 1mediainvest.ru
О дефиците мигрантов на стройках заявили уральские строители во втором официальном письме вице-премьеру России Марату Хуснуллину. Они попросили вновь пустить рабочих из Узбекистана и Таджикистана в страну, потому что подрядчики работают в основном с рабочими данных стран.

В первом письме строители просили внести изменения в распоряжение правительства РФ № 635, которое ограничивает въезд иностранцев в Россию из-за пандемии коронавируса, сообщили в СРО «Уральское объединение строителей». Также строители просили увеличить список стран ближнего зарубежья, откуда можно на стройки привлекать мигрантов.

Просьбы была удовлетворена частично. В ответном сообщении было сказано, что теперь ограничения не распространяются на Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан.

В новом письме строители попросили включить в этот список Узбекистан и Таджикистан в перечень стран, гражданам которых разрешен въезд в Россию.

Также в письме отражен еще один нюанс. Существующий алгоритм позволяет привлекать на работу даже граждан из закрытых стран. В объединении отметили, что он подходит только для крупных участников рынка. То есть, это могут быть компании со штатом более 250 человек и доходом от двух миллиардов рублей.

Там добавили, что подрядные организации чаще всего относятся к малому и среднему бизнесу. Поэтому существующий алгоритм не позволяет им привлечь рабочих для строительства.

#Урал#Свердловская область#Обращение#Строительство#Общество
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