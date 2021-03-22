Штраф 11,8 млн получила «Среднеуральская птицефабрика» за вред экологии

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» прокуратурой Верхнепышминского городского суда направлено исковое заявление с требованием признать неправомерной деятельность фабрики и запретить действия сброса сточных вод на земельный участок специального назначения. Также была заявлена сумма возмещения в размере свыше 11,8 миллионов рублей в пользу муниципального образования «городской округ Среднеуральск».