Владимир Потанин прокомментировал повышение ставки ЦБ

Сайт gazeta.ru цитирует слова Потанина о том, что ЦБ снижал или сохранял ставку с июля 2020 года до тех пор, пока она не достигла исторического минимума в 4,25%. В настоящее время, по словам предпринимателя, необходимо сдержать рост цен и воздействовать на инфляцию.