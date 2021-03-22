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Владимир Потанин прокомментировал повышение ставки ЦБ

22 марта 2021, 14:03
Фото: pixabay.com
Предприниматель Владимир Потанин одобрил повышение ключевой ставки Центральным банком. По его словам, данная мера позволит сдержать инфляцию и обезопасить сбережения россиян.

Сайт gazeta.ru цитирует слова Потанина о том, что ЦБ снижал или сохранял ставку с июля 2020 года до тех пор, пока она не достигла исторического минимума в 4,25%. В настоящее время, по словам предпринимателя, необходимо сдержать рост цен и воздействовать на инфляцию.

Потанин также отметил, что повышение ставки повлияет на стоимость кредитных продуктов и условия доступа к капиталу, однако данные вопросы касаются взаимодействия между бизнесом и банками. Большинства россиян эти изменения не коснутся.

Предприниматель также акцентировал, что данное решение поможет сохранить реальные накопления и сбережения граждан. “Залезает людям в карман инфляция, а не Центральный банк”, - добавил Потанин.

Потанин напомнил, что в 2020 году в России направили 4,5% ВВП на экономические субсидии при том, что его падение едва превысило 3%. Для сравнения: другие государства направили на стимулирование экономики 30% валового внутреннего продукта, при этом падение составило 6-11%.

По мнению Потанина, это свидетельствует об эффективности управления экономикой в России на фоне “большинства развитых экономик, которые еще недавно учили нас монетарной политике”.

#Общество
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