Вынесен приговор директору лыжной базы в Серове за причинение вреда здоровью ребенка

Заведующим лыжной базы было нарушено ряд законов, при этом, информирование потребителей о предоставляемой услуге не было обеспечено должным образом. Запрет кататься вдвоем на одном сноутюбинге установлен согласно требованиям ГОСТ Р 55881-2016. Дополнительно, дети до 14 лет должны обязательно осуществлять спуск в шлеме. Кроме того, Анатолий Поспелов лично разработал правила пользования «бубликом», где прописано, что дети до семи лет в обязательном порядке катаются на одном сноутюбинге со взрослым. Данная норма противоречит требованиям ГОСТ Р 55881-2018.