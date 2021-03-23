170 тысяч отсудила у больницы свердловчанка за неправильно поставленный диагноз

В январе 2019 года она обратилась в Талицкую ЦРБ после того, как упала на левую руку. Принимавший ее врач диагностировал у женщины ушиб и растяжение связок. Хирург подтвердил диагноз, назначил лечение и выписал больничный. Через месяц боли у свердловчанки так и не прошли, однако она была выписана и вернулась на работу, несмотря на жалобы.