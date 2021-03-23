TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Известный фтизиатр Игорь Медвинский скончался в Екатеринбурге

23 марта 2021, 10:01
Фото: 1mediainvest.ru
На 63-м году жизни умер известный в Екатеринбурге врач-фтизиатр, доктор медицинских наук Игорь Медвинский.

Игорь Давыдович действительно ушел из жизни. Он скончался вчера, 22 марта, рассказала Ура.ру коллега Медвинского, глава УНИИФ Светлана Красноборова.

Причины смерти врача пока не называются, прощание с ним запланировано на 25 марта.

Медвинский работал врачом с начала 1980-х годов. Он был главным научным сотрудником Центра клинических исследований и апробации, а также профессором кафедры фтизиатрии в Уральском государственном медицинском университете. Врач написал более 200 научных трудов и три монографии, он руководил исследованиями медицинских препаратов против туберкулеза.

Напомним, 14 марта в Нижнем Тагиле умер детский тренер хоккейного клуба «Разведчик» Александр Клюкин в возрасте 55 лет.

На 56-м году жизни скончался тренер тагильского ХК «Разведчик» Александр Клюкин
Узнать подробнее

Материалы по теме
От коронавируса скончалась народная артистка РСФСР Людмила Лядова из ЕкатеринбургаСкончался врач-онколог больницы Каменска-Уральского Октябрист ШабакаевСкончался виновник аварии с полицейским УАЗом в Первоуральске
#Смерть#Умершие#Екатеринбург#Врач#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14