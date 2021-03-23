Известный фтизиатр Игорь Медвинский скончался в Екатеринбурге

Игорь Давыдович действительно ушел из жизни. Он скончался вчера, 22 марта, рассказала Ура.ру коллега Медвинского, глава УНИИФ Светлана Красноборова.
Причины смерти врача пока не называются, прощание с ним запланировано на 25 марта.
Медвинский работал врачом с начала 1980-х годов. Он был главным научным сотрудником Центра клинических исследований и апробации, а также профессором кафедры фтизиатрии в Уральском государственном медицинском университете. Врач написал более 200 научных трудов и три монографии, он руководил исследованиями медицинских препаратов против туберкулеза.
Напомним, 14 марта в Нижнем Тагиле умер детский тренер хоккейного клуба «Разведчик» Александр Клюкин в возрасте 55 лет.