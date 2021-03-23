Как фиксируют тагильскую погоду? 23 марта — День метеоролога

Утро на метеостанции начинается с замера уровня радиации. Она в норме: метеорологи не припомнят случая, когда её уровень опускался ниже критической отметки. Проверяются солнечная активность, давление, температура воздуха и почвы, количество выпавших осадков и другие показатели. Как отметили на метеостанции, нынешней зимой температура опускалась до 34 градусов ниже нуля, глубина снежного покрова составила более полуметра, что значительно больше нормы.