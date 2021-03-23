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На пятитысячной купюре появится изображение Екатеринбурга

23 марта 2021, 14:34
Фото: 1mediainvest.ru
В рамках модернизации российских банкнот Екатеринбург появится на пятитысячной купюре.
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Урфо

Ранее на пятитысячных купюрах был изображен Хабаровск, заменит этот город Екатеринбург к 2023 году. Какие места УрФО будут нанесены на денежные средства не известно.

Для выбора достопримечательности банк России выделит рабочие группы, которые будут состоять из квалифицированных специалистов в области истории и экспертов в других областях. Совет директоров банка России выберет из всех предложенных объектов более подходящий. Деятельность рабочей группы будет освещена и открыта для общественности.

В проекте обновятся также купюры номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. На аверсе 50 и 100 рублевых денежных средств изображения Санкт-Петербурга и Москвы сохранятся, на реверсе будут достопримечательности Северо-Западного и Центрального федеральных округов.

В 2021–2025 годах будут разработаны и выпущены в обращение шесть модернизированных банкнот с усовершенствованным защитным комплексом и современным дизайном. Ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей,сообщает пресс-служба Банка России.

На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне — знаменитые и примечательные памятники федеральных округов, в которых находятся города.

В обороте купюры с изображением Екатеринбурга появятся через два года.

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