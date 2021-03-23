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Названы даты перекрытия дорог в Екатеринбурге для репетиции парада Победы

23 марта 2021, 07:37
Фото: 1mediainvest.ru
Месячник подготовки ко Дню Победы объявлен в Екатеринбурге. В течение апреля в городе будут регулярно перекрывать улицы, чтобы военные смогли проводить репетиции.

Первые тренировки военных пройдут на окраине города, пишет E1. Так, 6, 8, 13, 15, 20 и 22 апреля с 07.40 до 13.00 будет закрыто движение на участках дорог по улицам Дорожной, Новосибирской 2-й, Зенитчиков, Палисадной, Окраинной, Новосибирской, Эскадронной и Окружной.

В центре города движение будет перекрыто по проспекту Ленина от Пушкина до Хохрякова, по улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по улице Бориса Ельцина от дома № 10 до 8 Марта. Эти участки дорог ГИБДД будет перекрывать 21 апреля с 20.00 до 22 апреля 04.00, а также в ночь с 28 на 29 апреля.

Кроме того, с 20.00 до 04.00 будут перекрываться дороги по проспекту Ленина, улице Репина, Татищева, 8 Марта и Бориса Ельцина в ночь на 27 апреля, 5 и 7 мая. В последний день движение перекроют с 05.00 до 12.00.

Кроме того, по ходу движения военной техники движение также будет перекрыто. Парковка на площади 1905 года на время репетиций также будет закрыта.

#Парад#Екатеринбург#Парад победы#Новости УрФО#Транспорт
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