Названы даты перекрытия дорог в Екатеринбурге для репетиции парада Победы

В центре города движение будет перекрыто по проспекту Ленина от Пушкина до Хохрякова, по улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по улице Бориса Ельцина от дома № 10 до 8 Марта. Эти участки дорог ГИБДД будет перекрывать 21 апреля с 20.00 до 22 апреля 04.00, а также в ночь с 28 на 29 апреля.