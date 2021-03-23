TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Отключился энергоблок атомной электростанции под Екатеринбургом

23 марта 2021, 12:20
Фото: Пресс-служба НО РАО Росатом
По неустановленным причинам отключился энергоблок Белоярской атомной электростанции.

Происшествие случилось 23 марта в 14.00. Четвертый энергоблок отключился из-за автоматической сработавшего механизма защиты. Третий энергоблок функционирует согласно штатному режиму.

Отклонений от пределов безопасной эксплуатации не наблюдается. Уровень радиации находится в пределах нормы, сообщает пресс-служба Росатома.

В настоящий момент устанавливаются причины происшествия. Подобный инцидент с этим же энергоблоком произошел 18 августа 2019 года.

Первый энергоблок на Белоярской АЭС был введен в эксплуатацию в 1964 году. В настоящий момент, первый и второй энергоблоки выработали свой ресурс и полностью остановлены.

#Екатеринбург#Станция#Белоярский#АЭС#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14