Отменять запретную зону для застройки отказались представители Кольцово

Проект ПАТ был принят в 2020 году. Аэропорт не смог согласовать его с правительством Свердловской области, но менять его или совсем отменять не собирается.
Мы наняли специалистов, которые изучили нормы и разработали правила в соответствии с законодательством, цитирует Е1 заместителя гендиректора УК «Аэропорты регионов» Николая Ульянова.
Проект ПАТ устанавливает вокруг аэропорта семь уровней защитных зон. На каждом из них действуют свои правила безопасности для полетов, а также для екатеринбуржцев, которые живут рядом с Кольцово. Проблемы возникли вокруг последней зоны, которая охватывает значительную часть Екатеринбурга: Химмаш, Кольцовский тракт и поселок Совхозный. Там запрещено строить жилые дома и социальные объекты.
Седьмая подзона сформирована по линии, которая нормирует шум, который может влиять на здоровье людей, пояснил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Илья Власов. Однако в этой зоне сейчас находятся сотни жилых домов, которые были построены до принятия ПАТ.
По мнению представителей Кольцово, решить проблему можно только на уровне правительства. Например, в Москве отказались от седьмой подзоны и оставили только шесть. Но в аэропорту не уверены, применима ли эта схема для Екатеринбурга.
Напомним, в правительстве Свердловской области также пока не знают, как решать проблему с четырехкилометровыми запретными зонами.