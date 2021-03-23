Отменять запретную зону для застройки отказались представители Кольцово

Проект ПАТ устанавливает вокруг аэропорта семь уровней защитных зон. На каждом из них действуют свои правила безопасности для полетов, а также для екатеринбуржцев, которые живут рядом с Кольцово. Проблемы возникли вокруг последней зоны, которая охватывает значительную часть Екатеринбурга: Химмаш, Кольцовский тракт и поселок Совхозный. Там запрещено строить жилые дома и социальные объекты.