Погоню со стрельбой по колесам устроили полицейские на уральской трассе (ВИДЕО)

Во время движения водитель игнорировал требования сотрудников ГИБДД и нарушал правила движения, чем создавал угрозу для жизни людей. Чтобы остановить его, сотрудники ГИБДД решили стрелять по колесам. Они выбрали безопасный участок дороги и открыли огонь,комментирует пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.