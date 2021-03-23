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Уральский гидрометцентр: снег в Свердловской области растает в конце апреля

23 марта 2021, 09:57
Фото: 1mediainvest.ru
Стабильные плюсовые температуры ожидаются в Свердловской области только в апреле, а снег растает в конце месяца.

С наступлением апреля интенсивность тепла будет увеличиваться. Об этом рассказала главный синоптик ФБГУ "Уральское УГМС" Галина Шепоренко на пресс-конференции, пишут "Вечерние ведомости".

Она отметила, что примерно с 3 апреля температуры станут более устойчивыми и будут держаться на уровне +7...+8 градусов, а ночные станут близкими к нулю.

Галина Шепоренко также добавила, что в 2020-2021 году зима была самой холодной за последние 10 лет. Февраль 2021 года считается аномально холодным. Ниже нормы показатели были и в январе. Первые две декады марта тоже были с температурами ниже нормы, но уже потом начались оттепели.

В апреле показатели ожидаются близкими к норме, отмечает Шепоренко, а снег сойдет к концу месяца.

#Снег#Погода#Погода в апреле#Здоровье
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