Уральский гидрометцентр: снег в Свердловской области растает в конце апреля

С наступлением апреля интенсивность тепла будет увеличиваться. Об этом рассказала главный синоптик ФБГУ "Уральское УГМС" Галина Шепоренко на пресс-конференции, пишут "Вечерние ведомости".
Она отметила, что примерно с 3 апреля температуры станут более устойчивыми и будут держаться на уровне +7...+8 градусов, а ночные станут близкими к нулю.
Галина Шепоренко также добавила, что в 2020-2021 году зима была самой холодной за последние 10 лет. Февраль 2021 года считается аномально холодным. Ниже нормы показатели были и в январе. Первые две декады марта тоже были с температурами ниже нормы, но уже потом начались оттепели.
В апреле показатели ожидаются близкими к норме, отмечает Шепоренко, а снег сойдет к концу месяца.