Зарезавшему супругу у здания суда жителю Первоуральска грозит пожизненное заключение

Напомним, получив несколько ножевых ранений, пострадавшая успела добежать до судебного пристава, который попытался ее спасти, но сам получил резанные раны рук. От полученных травм женщина скончалась на месте. Нападавший сбежал, однако через насколько часов был задержан в подъезде дома, где живет его мать.